大棠紅葉吸引逾百市民觀賞　有人除罩拍照　攀樹擺甫士

天氣轉涼又到觀賞紅葉的最佳時節！漁農自然護理署昨日(11日)公布紅葉指數，指楓香樹葉顏色開始轉紅，不少市民即趁今日(12日)周末舉家出動「賞紅」。大棠楓香林今日遊人如鯽，市民直呼今年紅葉較去年更紅更靚，不忘與紅葉合影。惟有部分人三五成群地除下口罩拍照，亦有市民緊抓樹幹借力「擺甫士」，令不少楓香樹樹幹被拉扯及樹根遭到踐踏。明日(13日)是周日，預料更多市民到場觀賞紅葉，市民眼見美景當前亦宜謹記抗疫，戴好口罩及保持衞生。

今日是楓香林紅葉開始轉紅的首個周末，吸引數以百計的市民慕名而來，人群不乏行山人士、影相發燒友及越野單車愛好者等，亦有人扶老攜幼到場郊遊散心。該地的楓香樹約有數十棵，樹葉分別呈現深紅、粉綠、粉紅及嫩黃等顏色，交織出一幅秋日美景。疫情下，不少人分為二人結伴行動，不過興起忘形時難免聚於樹葉特別紅的楓香樹前，部分人更除下口罩拍照。不少楓香樹長於路邊斜坡，有市民索性攀爬及緊抓樹幹「搵位」拍照，亦有市民倚樹擺甫士，令楓香樹飽受摧殘。

中學生陳小姐及黃小姐表示，特意結伴到場「賞紅」，對今年紅葉大感滿意，不過慨嘆人多難以拍照。她們留意到有市民為求拍照而做出不文明行為，但不見漁護署人員監察，情況未如理想。她們指出欣賞大自然理應「眼看手勿動」，建議漁護署於現場豎立告示牌，提醒公眾愛護環境。

越野單車愛好者陳先生與友人練單車途中，前來欣賞紅葉。他指現場人流絡繹不絕，「仲多人過旺角」，因此不敢輕易除下口罩。他又提到隨着紅葉持續轉紅，估計接下來會有更多人到場摧殘楓香樹。

業餘攝影師方女士已是第9年前來拍攝紅葉，指出今年紅葉比往年更靚，又估計因市民近期經常留家抗疫，所以今年特別多人到場，「通山都係人！」而市民吳小姐今次與家人到場散心，會注意避免到人多地方逗留太久。