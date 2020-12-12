第4波疫情年輕病人患炎症情況增加　專家指因延誤治療

專家估計，第4波疫情較多年輕人有肺炎情況，或與他們較遲入院有關。

新冠肺炎襲港逾10個月，不少市民擔心第4波疫情中的病毒有變異，威力比以往大，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在學術研討會中指，第4波疫情的病毒株仍然屬尼泊爾傳入的類型，雖然傳染性及病毒載量均較以往強，但整體而言，病毒威力未有增強。但他承認，第4波疫情較多年輕人有肺炎情況，相信與他們較遲入院有關。

孔繁毅提到，瑪麗醫院大部分的住院病人，仍是長者及長期病患者，但相較過去疫情，的確多了較年輕的病人。他估計，因為這些較年輕病人最初無病徵，誤以為自己無事，未有及早處理，以致入院時間較遲，有些在病發後7日至14日才入院，已經出現炎症、病情較重，要用上類固醇治療。他強調，及早用藥有助減低病者出現炎症的機會，令他們更快康復。

至於港大正在研發的噴鼻式疫苗，孔提到將於今年底或明年初進行第1期試驗，若然證實疫苗安全及有效，預料第3期試驗可於明年或2022年初進行，屆時需要來自全球及過萬的受試者參與。他又表示，新冠肺炎很大機會與季節性流感一樣，每隔一段時間出現病毒基因飄移或變異，影響疫苗功效，惟實際情況要待以後有數據才能知道。