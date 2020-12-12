奪命工業意外頻生　工權會促勞處加強監察施工安全

建造業工人安全響起嚴重警號！過去一星期，本港連續4日發生奪命工業意外，導致4名工人喪命。有關注工業傷亡權益組織批評，勞工處僅向有關僱主發出「暫時停工通知書」，此舉行禮如儀、毫無作用，亦無助業界加強對施工安全的關注，要求勞工處從速向公眾公開交代意外成因及處方的跟進工作，並加強突擊巡查全港地盤。有勞工界代表倡議提升小型工程中安全督導員的要求及培訓，從而令工人的工作環境更有保障。

工業傷亡權益會今日(12日)表示，過去一星期，本港連續4日發生奪命工業意外，導致4名工人喪命，當中包括本月7日屏山吊臂車意外、8日大埔29歲男工飛墮平台、9日赤柱地盤圍板砸工人以及10日香港仔女工天台工作墮樓，造成4名工人喪命，1名工人重傷。

對於過去一星期奪命意外頻生，工權會批評勞工處僅向有關僱主發出「暫時停工通知書」，仍未就過4宗奪命意外發出「職安警示」，勞工處的動毫無作用，無助業界加強對施工安全的關注。工權會強烈要求勞工處從速向公眾公開交代意外成因及處方的跟進工作，並加強對全港地盤的突擊巡查，採取更嚴厲措施嚴懲違例僱主，積極監察施工安全。

工權會又指臨近年尾，不少地盤亦可能有趕工的情況，以致工人的安全被忽視，嚴正呼籲全港所有地盤暫時停工，重新檢視施工流程、做好風險評估、提供足夠及安全的防護裝備及工作用具，保障工人的性命和安全，勿讓悲劇重演。

新一屆勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮表示，近日發生的致命工業意外不少屬小型工程，現時法例下若屬人數20人以下的私人裝修工程，施工期間只需有一名安全督導員在場監察，惟安全督導員可由僱主指派，並無對安全訓練的要求，面對工程中的狀況，未必有足夠認知處理。譚建議可加強安全督導員的要求以及培訓，提升小型工程的安全責任及意識，令前線工人的生命更有保障。