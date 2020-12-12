政Whats噏：房屋事務委員會做白老鼠　首先試玩Zoom會議

因應本港爆發第4波疫情，立法會同樣要因時制宜，研究用線上會議軟件Zoom召開「非正式會議」，首當其衝嘅就係房屋事務委員會喇。對於要做白老鼠，委員會副主席柯創盛(柯仔)話輪候公屋津貼等項目具時效性，希望照樣開會，幫助處於水深火熱嘅市民，又「提醒」運輸及房屋局局長陳帆唔好歎慢板啊。

各個事務委員會主席可以考慮採用Zoom開會，房屋事務委員會就決定下星期四(17日)舉行Zoom非正式會議，聽取陳帆就《施政報告》作‍出簡報。會議涉及過渡性房屋項目嘅資助計劃，以及為輪候公屋超過3年嘅人士提供現金津貼。

柯仔話呢啲事項牽涉基層市民利益，市民都等咗好耐。經過評估後，認為要「急市民所急」，繼續舉行會議，期望盡快通過項目。柯仔又講到市民已經等咗好耐，寄語陳帆做完Zoom會議，都要縮短其他程序，唔好等到下年7月先發放有關現金津貼。

之不過，另一邊廂都有唔少事務委員會嘅政策簡報會唔用Zoom開會反而選擇改期，下星期就至少有5個，包括福利、經濟發展、人力事務委員會等。至於同疫情息息相關嘅「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」都同樣要延期啊。