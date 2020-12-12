12名偷渡港人家屬收第2封家書　要求代為承認香港罪名

12名港人涉嫌於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所，至今已經112日。約10名家屬今日(12日)再召開記者會，有家屬表示自己收到被扣押者的第2封家書，內容要求家人代為承認其在港干犯的罪行；亦有另一家屬指，有被扣押者的本港中資銀行戶口被無故取消。

被捕港人李子賢的家屬表示，收到李寄出的第2封家書，惟內容竟為要家人代為承認其在港干犯的罪行。李的父母認為內容有可疑，並質疑李是否被迫寫信；又提到信件和官派律師均要求提供「全家福」照片。而被指涉嫌「組織跨越國境罪」的鄧棨然，其家人則表示，收到來自銀行的信件，指鄧在港一間中資銀行戶口已被取消，惟信中並無透露原因。

至於黃偉然的太太早前則收到官派律師來電，她指官派律師透露當局已向黃進行了12次筆錄，又不斷詢問黃在港干犯罪行的案情細節。而代表黃臨福的家人發言的區議員則指，黃的母親收到一個來自本港打出的電話，惟因不懂普通話而無法溝通。

12港人關注組指，被扣押者從無收過由家屬撰寫的信件，又指有官派律師指看守所不會向12港人轉交有關信件。關注組同時重申家屬訴求，堅持由家屬委託律師會見及代表12港人，又要求公開審訊及允許家屬到場旁聽，並希望12港人能夠收到家屬親筆信，及容許他們以電話聯繫家屬。