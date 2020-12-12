約10%青年學生曾網上非法賭博　每月賭1900元經濟壓力增

非法網上賭博盛行，本港不少學生亦參與其中，情況令人關注。有研究顯示，約10%大專生及中學生曾在網上離岸賭博網址參與非法賭博，尤以賭波最受歡迎。而參與非法網上賭博的學生，平均每月投放約1,900港元，比參與合法賭博的學生注碼150港元，多出1,750港元。研究團隊建議，政府和教育機構應加強教育及宣傳，防止學生沉迷賭博。

亞洲防癮學會與香港明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院合作，於2018年至2019年期間進行一項「青年學生參與非法網上賭博行爲研究」，今日(12日)發布調查結果。研究以問卷形式，訪問1028名12歲至27歲青年學生，分別為510名大專生及518名中學生。

結果顯示受訪的大專生中，11.3%曾上網在離岸賭博網址參與非法賭博，其中男學生佔62.5%，女學生佔37.5%，有85%人認為賭波是最受歡迎的非法網上賭博活動。至於中學生方面，有9%受訪者曾參與網上非法賭博，男學生和女學生參與比例相若，分別有49%及51%，當中70%人認為賭波是最受歡迎。

研究又發現，參與非法網絡賭博的學生，平均每月使用大約1,900港元賭博，比參與合法賭博的學生注碼150港元為多。賭博亦為學生身心帶來負面影響，18%曾參與非法賭博的學生表示在過程中曾擔憂可能會惹官非，36%指影響學業成績，46%表示出現失眠症狀，亦有18%指造成經濟壓力和欠債問題。

研究團隊表示，政府和教育機構應加強預防青年學生參與網上網下非法賭博的教育，並提醒學生非法賭博屬犯法行為，不可忽視刑責，即使是合法賭博亦有沉迷風險。另由於這些學生甚少主動向戒賭中心求助，校園為本的教育、輔導和介入工作將較為合適，政府和馬會需投放更多資源在賭博研究之上，以掌握賭博活動的新趨勢，包括網上和電子遊戲賭博、外圍賭博等。