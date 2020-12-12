工會斥政府部門欠溝通致抗疫甩轆　倡劃一屋苑強制檢測標準

第4波新冠肺炎疫情肆虐，九龍灣麗晶花園第6座大爆疫，觀塘寶達邨達怡樓至今亦共有7宗確診個案，而九龍東多個屋苑亦出現多宗病例，有居民擔心大廈喉管傳播病毒，有工會建議政府對屋苑檢測設劃一標準，當同一幢大廈達一定數量確診個案，住戶便須強制檢測，讓市民清楚界線。

麗晶花園的喉管設計採取單管式設計，即是將廁所、浴缸等排水管接駁到同一條糞渠。香港喉管從業員總會副主席林祖江表示，香港大部分屋苑污水渠採取相似設計，而且按照標準，屋內主要排水口，包括洗手盆、浴缸等，均設有U型隔氣喉等隔氣裝置。

但他指出，其中一個安全隱患在於部分排水渠經過改裝，如果住戶將浴缸改為企缸，但不夠空間安裝U形隔氣喉時，裝修師傅便不會加裝隔氣裝置，當住戶在浴室開抽氣扇，便容易將臭氣從去水位抽進屋內，有機會傳播病毒。

林提醒，住戶可透過簡單方法測試喉管，即把廁紙放近去水位然後沖廁，若廁紙被臭氣吹動，代表喉管未必有安裝隔氣裝置。林又強調，應避免用鼻直接聞去水位的臭氣。另外，住戶亦應定期向去水位注水以免乾涸，同時阻隔氣體。

此外，工聯會九龍東總幹線鄧家彪批評政府部門缺乏溝通，導致抗疫「甩晒轆」。他指，寶達邨兩個星期內累計有16宗確診個案，但港府現時只為達怡樓居民派樽，鄧建議港府應在屋苑附近設流動檢測亭，並對檢測設立劃一標準，如一星期內同一棟大廈有4宗確診個案便為全棟住戶派樽；5宗則實施強制檢測；6宗便安排專家到場巡視。