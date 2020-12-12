劏房戶遭濫收水電費　機構促盡快落實租務管制

劏房戶居住環境差劣，更不時遭濫收水電費。有關注機構調查今(12日)指出，發現分別約47%及20%受訪劏房戶並非按水錶及電錶計算的用量交費，而是按人頭計或與租客攤分等不同方法被業主徵費，欠缺統一計算標準，而政府亦未加規管，令業主有機可乘收取較高的費用，中飽私囊。機構建議政府協助劏房戶安裝獨立水電錶，並盡快落實租務管制。

根據去年《長遠房屋策略》報告，逾8.6萬戶居於俗稱「劏房」的分間樓宇單位。明愛青少年及社區服務關注住屋權益工作小組於今年8至12月期間，研究基層的生活狀況及對劏房租務管制的意見，並以抽樣問卷調查訪問了182個劏房戶。小組指出，自政府於2004年撤銷租住權保障，本港撤銷租務管制至今已16年。期間基層租客面對捱貴租及水電費濫收等情況，生活苦不堪言。

調查顯示，劏房戶水電費用計算方法不一，逾60%人表示不會為此舉報或訴諸法律，當中約41%擔心手續繁複、約39%深怕業主因而不再續租單位等。另有逾40%劏房戶繳付每月租金後，每人日均生活費只有113港元。而其生活開支包括水電費用、膳食、生活用品、教育及醫療等。機構冀望政府實施租金管制，減低基層租客因住屋致貧的機會。