多個公共交通工會憂削班令車廂擠迫　反釀播毒危機

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，港鐵及專營巴士早前均宣布調整班次。多個港鐵及專營巴士工會今(12日)發聯合聲明，指雖然乘客減少，惟據過往經驗，疫情嚴重時繁忙時間的車廂仍然「逼爆」，若各公共交通機構強行減班，勢必導致更多乘客擠入同一車廂，增加病毒傳播風險。工會指為減低爆發「巴士鐵路群組」的風險，堅決反對各公共交通機構於繁忙時間削減班次，並要求機構三思而行。

新世界第一巴士公司職工會、城巴有限公司職工會、港鐵新動力及九巴龍運員工團結陣線籌委會今發出聯合聲明，稱雖然香港巴士的空調系統絕大多數都有空氣過濾的功能，能提升車廂內的空氣乾淨衞生程度，但仍不能確保病毒被完全消滅，而港鐵大部分車廂更未設有此功能。工會擔憂若有隱形患者乘搭公共交通工具，而因為減班令車廂更擠迫，出現「人貼人」的情況，或有機會爆發「巴士群組」及「鐵路群組」。

聲明提到，工會明白疫情期間各公共交通工具於晚上非繁忙時間的客量的確較平常低，交通機構為減低龐大的營運支出，於晚上非繁忙時間減班亦在所難免，惟工會觀察到有巴士公司於晚上非繁忙時間大幅度減班，務求盡量提升每一班巴士的載客率，批評政策屬草菅人命。

此外，聲明又指港鐵於近日在約10個港鐵車站派發病毒樣本收集樽，認為政策會導致大批懷疑確診人士到訪車站索取樣本收集樽，令原本擠迫的車站有更多人聚集，增加乘客的感染風險，故反對有關措施。