骨科醫生涉未察覺病人或患癌症骨轉移　被控專業失德

骨科醫生梁偉揚涉嫌於2004年2月未能就病人於同年1月進行的骨科掃描報告，察覺他可能患癌症骨轉移，被控專業失德。醫務委員會今日(12日)就案件續訊，辯方專家證人認同梁的做法和判斷，但認為應該在半年內安排多一次骨科掃描。控方則稱，梁的醫療報告過於簡短，又質疑他依賴不合時的數據作判斷，且輕視骨科掃描的作用。案件明日(13日)判決。

案情指42歲的事主在03年例行身體檢查，意外發現盆骨有骨肉瘤(Sclerotic lesion)，被轉介往東區醫院。梁當時未能鑑別診斷患者的癌症骨轉移(Bone metastases)。在核子醫學專家發現病情惡化，並建議進行更多檢查，以排除或屬惡性的癌症骨轉移的情況下，梁未有即時安排進一步檢查，僅在醫療報告中記錄「沒骨痛」、「完成骨科掃描」、「骨肉瘤增大」及「需進行X光檢查」。

就梁判斷事主的骨肉瘤為良性的骨島，辯方專家證人表示認同，骨肉瘤的邊界清晰、密度平均、也沒有破壞四周組織，屬典型良性腫瘤。而且，事主沒有出現癌症骨轉移的症狀，包括體重下降、骨痛等，臨床診斷、驗血報告的各項參數都正常，沒有癌症骨轉移的證據，尤其是鹼性磷酯酶(Alkaline phosphatase)並無異常。

他續稱，雖然事主的骨肉瘤在4個月間增大了18.2%，但醫生有必要綜合各項因素作判斷，而非依賴單一的現象作判斷，更何況良性的骨島也有機會增大。所以，事主並無做進一步檢查診斷癌症骨轉移的迫切性，梁安排X光檢查及複診的做法合理。如果他是主診醫生，他會密切留意事主情況，以及各項參數，維持3至6個月。不過，考慮到骨肉瘤增大的問題，他同意醫生有必要在半年內安排多一次骨科掃描。

控方則稱，案情相當複雜，單憑梁在醫療報告寫下的4行字，難以讓之後應診的醫生掌握事主的病情。另外，辯方聲稱要綜合各項因素作判斷，但在血液學和病理學方面，一直單靠2003年的檢查報告，並無安排進一步檢查，又輕視骨科掃描的作用，質疑梁難以作出合理判斷。無症狀的確是一個考慮因素，但不應以此判斷是否做進一步檢查。