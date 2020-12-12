國泰航膳公司1名員工染疫　上月28日最後上班

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下國泰航空飲食服務(香港)有限公司爆出有員工確診新冠肺炎，據國泰向員工發放的內部電郵顯示，該名確診員工最後當值日期為上月28日。國泰回覆指，已加強衞生措施，而受影響範圍亦已進行清潔消毒。

據國泰內部電郵顯示，該確診員工於航膳製作部麵包房工作，於昨晚(11日)確診。為保障員工安全及健康，該員工的當值地點、更衣室及員工飯堂已安排進行深層清潔及消毒，並提醒員工於公司所有範圍內都必須佩戴口罩，包括員工飯堂及辦公室。

國泰回覆東網時，確認有員工確診，又指目前已提升應變級別，並根據衞生防護中心指引加強一系列清潔及消毒措施，受影響範圍包括員工餐廳、更衣室、麵包房、升降機等地點，已進行空調系統消毒工作，食物生產範圍亦已加強消毒。而後勤員工會被安排分散至不同的地點工作或在家工作；若員工出現發燒或呼吸道感染病徵，或與確診者有密切聯繫，必須立即匯報。

國泰表示，理解及明白員工會因此感到不安，重申一直以顧客與員工的健康及安全為首要考慮，會以透明機制適時公布上報個案，並與相關政府部門保持緊密聯繫。