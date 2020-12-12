反修例風波假新聞氾濫　官媒點名轟《蘋果日報》造假上癮

內地官媒周六（12日）發表附漫畫的評論文章，指香港自去年反修例風波以來，一直受網絡假新聞所困擾，更點名批評《蘋果日報》「撒謊成性、造假上癮」，不斷炮製虛假新聞來散播仇恨，通過扭曲事實真相來撕裂社會，成為反對派的「政治傳單」、亂港勢力的「文宣機器」，其常用套路正在為愈來愈多人所警惕。

文章指出，從惡意造謠的「太子站打死人」事件，到無中生有的「新屋嶺性侵」風波，網絡和社交媒體一直充斥大量假新聞和謠言，抹黑警隊，煽動市民對警方和特區政府的仇恨；在新冠肺炎疫情爆發後，該些「毒媒」又聲稱普及社區檢測會「流鼻血」，核酸檢測DNA將被「送中」，處心積慮離間內地與香港攜手抗疫大局，把市民的生命健康置之度外。身處互聯網時代，市民對於信息唾手可得，卻也真假難辨，而假新聞侵蝕的是人的認知，撕裂的是社會共識。

文章認為，在煽暴派、攬炒派有組織、有預謀的運作下，真相被扭曲，輿論被操弄，目的就是要刺激公眾尤其是年輕人的神經，蠱惑他們「殉道送死」。其中《蘋果日報》更是臭名昭著的慣犯，造假新聞正是其拿手好戲，口口聲聲「追蹤真相，守護公義」，幹的卻是反中亂港的勾當，甚至號召讀者請求美國制裁香港，一副不折不扣的漢奸模樣。

文章強調，事實真相不是橡皮泥或白紙，可以隨意揉捏或自由裁剪，奉勸該些「毒媒」多一些實事求是，少一些張口就來，把香港市民的知情權完完整整還回來。