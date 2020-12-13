洗衣店助更生人士重投社會　監獄常客慶幸獲新生機會

人生充滿挑戰，對於更生人士來說，重投社會要愁工作、愁居所，案底更是煩惱。有商界人士協助更生人士就業，在其位於石硤尾大坑東邨的洗衣店內，從管理人員到店員都是更生人士，有曾是獄中常客的壯年漢坦言覺悟雖遲，但幸有東主給予機會。也有已坐監4年、今年才20歲的青年慶幸有新生機會。協助他們的洗衣店東主是年輕創業者，但其父已協助更生人士多年，爸爸吳志杰透露，曾收過一封來自獄中的求職信，被信中的秀麗字迹打動，有感更生人士沒獲釋已為生活綢繆及竭力求改變的心，堅持多年幫助他們，現在更將理念傳給了女兒。

大坑東邨的白雲乾濕洗衣公司與其他洗衣店無異，這間洗衣店今年中才易手，吳樂琳是老闆之一。她說這間洗衣店只是起步，未來會開分店，聘用更多更生人士；而幫助更生人士的想法，都是源於爸爸吳志杰。

吳志杰是人力資源公司的老闆，最初替更生人士找工作，發現有些人來得快、走得快，吳一度質疑自己是否「幫到人」；他又遇過一些公司，在得悉他聘用更生人士後，隨即終止合約，不再跟他合作；加上資源有限，想做更多，經常都得想辦法，他嘆道：「其實我都退休年齡，我都會累。」他坦言數年前一度放棄，但一封來自獄中求職者的信又令他願意繼續做，「內容沒特別，但他的字體很秀麗，我就覺得如果放棄他，很可惜。」結果，吳一做已超過8年，女兒說：「爸爸有一份堅持，他想到的就一定要做得到」。

負責洗衣店管理的是更生人士傅偉強，今年54歲，16歲加入黑社會，過去是獄中常客。他坦言，30多年來未試過憂柴憂米，更不曾想像自己會如現在般「打辛苦工」。願意改變，都是因為家人。他說阿哥每次探監都喊、家姐更放狠話，若他再入獄就不理這個弟弟，不想家人失望，他唯有腳踏實地打工、遠離以往的社交圈子。生活穩定，最開心都是阿哥家姐。他說：「我覺悟得遲，但老闆說未遲，肯給我機會」。

另一位店員是剛滿20歲的豪仔，他說以前「唔識諗」、總是心存僥倖，直至因藏有危險藥物被判監4年，腦海一片空白，不知道前路怎樣走。今年初出獄，他坦言對未來無長遠計劃，但在洗衣店工作，學習操作不同機器，他獲得以前讀書時不曾有過的滿足感，而穩定的收入亦令他有能力給家用、減輕家人的負擔，父母都說覺得他「識諗咗」。

為了幫更生人士適應新生活，每逢周末及假日，吳志杰會帶他們一起參加訓練營，除了軍旅式訓練，營中會有就按每個人長處設計的工作坊，譬如沖咖啡、攀山等，讓他們發揮所長。吳志杰又留意到，有些更生人士跟家人關係不好，所以他會特意邀請他們的家人一起參與，他解釋：「家長可以看見孩子的改變，正在過甚麼生活。」從而慢慢修補關係。