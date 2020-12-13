床上吸煙留火種焚宅3犬葬火海　女戶主延醫2日後不治

大角咀大同新邨於上周四（10日）晚發生的火警，3隻寵物狗回天乏術，命喪火場，32歲姓蔣女戶主因吸入濃煙昏迷，送院搶救，惜延至昨日（12日）下午2時許證實不治。

案發在周四晚11時許，現場為大角咀埃華街大同新邨大眾樓2樓一單位，有住客發現該單位湧出大量濃煙，並沿窗口飄散到大廈各處，多名住戶聞到嗆鼻煙味，驚覺失火後連忙報警，期間約有250人倉皇逃至樓下安全位置暫避。消防接報趕至，確認火場位置及環境狀況後，派出一隊煙帽隊及開動一條喉，登樓破門灌救，約半小時後將火救熄。

面積約600呎的涉事單位已付諸一炬，消防在屋內睡房救出一名姓蔣（32歲）女戶主，她疑因吸入過量濃煙已不省人事，並由救護車送往廣華醫院搶救，情況危殆，留醫深切治療部。消防同時在單位發現一對雌雄唐狗及一隻雄性金毛尋回犬，牠們的身軀均被熏黑，雖經消防員施以急救，惜最終俱亡。

女戶主與3犬獨居上址，平日不時會外出放狗。據悉，疑有人在床上煲煙，倦極入睡，未熄的煙蒂「辣着」被鋪及周邊雜物，致蔓延的火勢及濃煙瞬間籠罩全屋，釀成慘劇。消防調查後，初步相信起火原因無可疑，涉事狗屍交由愛護動物協會人員帶返中心暫時存放。