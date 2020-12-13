時隔8年成立反性騷擾事務組　婦團轟平機會官僚機制僵化

平機會在過往3年接獲的性騷擾投訴及查詢有增無減。

平等機會委員會(平機會)在2012年成立反性騷擾運動工作小組，主要透過調查掌握性騷擾的普遍程度，制訂反性騷擾政策預防措施，但平機會於2019年收到的性騷擾投訴數字較2017年上升逾7成，有市民認為支援工作不足。時隔8年，政府額外撥款予平機會，設立反性騷擾事務組處理相關問題。有議員斥平機會「踢幾腳郁一吓」，社會近年關注性騷擾問題，而平機會卻未能有效處理。另有婦女組織代表批評平機會處事方式官僚，未能有效杜絕性騷擾個案，8年才成立事務組已導致不少個案「有冤無路訴」。

據悉，平機會新成立反性騷擾事務組，新增設4名職員並於上月展開工作。平機會回覆東網指，政府於2020/21年度額外撥款約500萬港元予平機會成立事務組，撥款用於職員薪金及相關項目運作所需開支。

被問及為何成立反性騷擾事務組？平機會回覆查詢指，反性騷擾運動工作小組過往揭露一些更為根深的問題，例如有受害人選擇不作出投訴、甚至啞忍，以及某些性騷擾的情況不屬於《性別歧視條例》的適用範圍。為應對上述問題，新成立的事務組主要工作範疇包括檢視性騷擾相關法例，找出漏洞並適時提出修訂；提升市民對預防性騷擾的認識；提供有關法例資料並轉介至輔導及治療服務等。

身兼民建聯婦女事務委員會主席的議員葛珮帆稱，性騷擾問題影響本港多年，認為投訴數字上升顯示性騷擾問題日趨嚴峻，指平機會處理的個案只是「冰山一角」，無論是職場、學校、教會均是性騷擾的重災區。對於事務組的成立，葛認為「終於做返啲嘢」，稱平機會對性騷擾問題一直是「拖拖拉拉」。她指過去數年接獲不少關於性騷擾的投訴個案，部分曾向平機會反映，但遭平機會以各種理由推搪。她舉例指，早前接獲一名女員工受到來自上司的訊息，內容涉及涉色情的卡通貼圖。葛曾就此事與平機會主席朱敏健商討，惟平機會未有跟進，個案最後不了了之。

港區婦聯代表聯誼會副會長陳曼琪炮轟平機會處理性騷擾問題時態度官僚，未能有效杜絕性騷擾問題。她又稱，平機會現時成立事務組，「遲做嘢」導致不少受害人「有冤無路訴」之餘，事務組的成立亦有可能造成架構重疊、浪費資源。

陳曼琪又指有網媒記者早前採訪期間向2名執勤的傳媒聯絡隊女警員，疑作出言語上的性騷擾，她早前就此事向平機會作書面投訴，惟平機會指並非當事人投訴而不受理。她批評平機會機制僵化，指個案明顯但平機會選擇不介入，質疑平機會是「冇牙老虎」，並對此感到詫異。她強調上述事件涉及整個社會，稱作為女性感到受屈，對平機會不受理表示難以理解。她又指出，倘若平機會因現有法例規範而未能採取進一步行動，就應主動檢視法例不足，並盡快提出修例建議。