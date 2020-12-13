性騷擾投訴激增　2年升逾7成

平機會過去曾舉辦多場講座及研討會，惟本港性騷擾問題日趨嚴峻，去年度平機會接獲性騷擾及懷孕歧視的投訴仍佔《性別歧視條例》個案的首兩位。據平機會提供的資料顯示，平機會於2017年收到87宗有關性騷擾的投訴，於2019年收到152宗投訴，2年間投訴數字上升逾7成，而在本年1月至9月，亦已接獲114宗有關性騷擾的投訴，有關性騷擾的查詢亦有252宗。

根據平機會2018/19年度報告顯示，平機會共處理1333宗個案，包括420宗《性別歧視條例》投訴個案，338宗屬僱傭範疇，當中44%、即150宗涉及性騷擾；另外有33%、即111宗涉及懷孕歧視。平機會亦調查了82宗非僱傭範疇的投訴個案，當中43%、即35宗有關性騷擾；40%、即33宗有關性別歧視；12%、即10宗有關懷孕歧視；有關使人受害的歧視及有關婚姻狀況的歧視個案則分別有3宗及1宗。上述部分個案包括2017/18年度尚未完成的個案。

實際上，平機會在該年度共收到1008宗投訴，較2017/18年度上升54%。在新接獲的投訴數字中，有554宗投訴涉《殘疾歧視條例》、有314宗與《性別歧視條例》相關、而涉及《種族歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》的投訴則分別為82宗及58宗。