我有正能量：疫教於樂　傷殘人士製網站教幼兒防疫

新冠肺炎疫情肆虐全球，普羅大眾人人自危，對不同障別的殘疾人士影響更甚。當大家忙於防疫的同時，「雙殘人士」戴劍平（小平）與路向四肢傷殘人士協會反而踏前一步。有見坊間針對幼童的防疫教材不多，他們合作炮製幼兒防疫教育網站，透過動畫和益智遊戲，教育幼兒有關個人衞生、預防傳染病等知識，更加入傷健共融的元素，加強他們對輪椅使用者的認識。

頭戴鴨舌帽、腳踏行山鞋的小平身形健碩，渾身充滿運動細胞。令人眼前一亮的，是他右腿褲管下藏着的一片梵高名作《星夜》，遠看像一個巨型紋身，煞是有型。星空之下，是與他合作無間的義肢。小平11歲遇上交通意外，截去盆骨以下全腿，又因為治療過程中注射大量抗生素，導致他失去9成聽力。後來進行人工耳蝸植入手術，恢復部分聽力，但要重新學習發聲。聲線失去語調，猶像外國人講廣東話。

「當時覺得自己好多嘢都做唔到，學游水學咗3個月都學唔識。」小平還記得曾有弱聽人士輕蔑他道：「我都做唔到，你點會做到。」豈料一句無心說話激發起無窮的鬥志，他不斷練習，最終游泳學會了，更獲得教練賞識，加入香港傷殘代表隊受訓，並參加2002年南韓釜山傷殘人士亞運會。

發掘到自己的運動潛能後，小平繼而學習划艇，更加入香港傷殘划艇代表隊並多次出賽。他又學習各項球類運動、踏單車、跑馬拉松、繩網、越野挑戰等，甚麼都嘗試。雖然小平早已退役，但時至今日，他上班期間都會善用午膳時間行山，維持運動習慣，直言從前受到不少傷殘運動員啟發，他亦想以自身的經歷鼓勵其他人。

懂得平面設計的小平目前在路向四肢傷殘人士協會擔任創作主任，以協會會員和職員為人物藍本，創作多幅四格漫畫，推廣傷健共融訊息。有感疫情初期防疫資訊不多，小平參與製作「殘疾人士防疫小冊子」，繪製插圖，針對不同障別人士提供有用的資訊。近日小平和同事再推出幼兒防疫教育網頁《通通生病了》，以輕鬆有趣的方法向幼兒解說保持個人衞生的重要性。

動畫講述輪椅朋友「通通」生日，在家舉行生日派對，邀請7位朋友以及「大毒蛋」到家中慶祝。期間發生許多有趣情節，包含多個防疫訊息，每個章節均有小貼士引導家長如何向幼兒解說。網頁更設有視障版，以聲音導航冀達致無障礙學習。有份製作的活動幹事Iris指出，不少幼兒對於衞生常識仍一知半解，他們希望透過動畫和益智小遊戲等互動形式，讓小朋友邊玩邊學。