探射燈：電子支付發展落後　業界促增資助

專家建議疫情下應盡量使用電子支付，惟本港相關發展落後。相較手機支付比例佔近80%的內地，本港大部分店舖仍依賴現金作為主要付款方式，部分同時提供八達通和信用卡支付，而即使設有手機支付使用率仍偏低。

金融管理局2019年11月讓市民透過掃描帳單上的二維碼，以銀行流動應用程式及電子錢包繳交稅項、差餉及水費。但根據政府數字，2019至2020年度，在接受電子付款的政府服務中，電子繳費佔全部個案只有約13%。東網早前亦到各個提供手機支付的交通工具上觀察，不論小巴、的士、超市抑或食肆，使用率都不高，部分人使用時未熟習支付方法，交易時間較長。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，與內地主要使用手機上網的習慣不同，香港與外國均由電腦發展互聯網，綁定手機支付的起步較慢。金管局前年才推出「轉數快」推動電子錢包，惟部分人對網絡安全存疑，加上不少商戶因交易額不高，行政費和稅務問題而卻步等，致在港發展緩慢。他指，疫情迫使不少街市檔主和茶餐廳加入電子支付行列，他認為長遠政府需增加資助和宣傳教育，鼓勵市民使用。