探射燈：鈔票、手機屏幕含菌量多　東網化驗超廁板14倍

手機屏幕、塑膠鈔票等物品淪播毒途徑。東網從多個公共場所抽取5個鈔票樣本及5個手機屏幕樣本，交予專家檢測，發現含菌量驚人，當中以來自超市的鈔票含菌量最高，比家用廁板高出14倍；街市魚檔的鈔票樣本更驗出黑根霉菌。專家指病毒可依附在細菌上，並經接觸沾有病原體的物件進入人體，建議接觸鈔票後需勤洗手，或以電子支付減低交叉感染。

東網從魚檔、茶餐廳、超市、銀行櫃員機及燒味店5個公共場所，分別搜集不同面額的鈔票樣本，交予專家進行微生物測試。結果發現所有樣本均含有金黃葡萄球菌和大腸桿菌，部分含有主要孳生在麵包上的黑根霉菌。當中以一張從超市取得的20港元鈔票樣本含菌量最高，每毫升細菌菌落數目（CFU/ml）數目逾300萬個，比早前香港兒童健康基金測試，家用坐廁板的20萬個CFU高逾14倍。

其次為來自茶餐廳、同是20港元鈔票的樣本，含菌量有47萬個CFU；來自旺角一部自動櫃員機的100港元鈔票含菌量則第三高。雖然來自魚檔的鈔票樣本含菌量不算高，但專家在表面驗出不少黑根霉菌，疑因檔主交易時使用沾濕的工作手套收錢及找贖，使鈔票沾滿污水，助長偏好潮濕的霉菌快速繁殖。

手機屏幕含菌量不遑多讓，隨機抽取的5部手機屏幕上，每毫升細菌菌落數量由9萬個CFU至24萬個CFU不等。當中含菌量最高的樣本E和樣本B，兩個樣本均超過20萬個CFU，菌量與家用廁板相若。兩個樣本的使用者均表示，每天至少使用酒精清潔屏幕一次。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士指，人的手部有油脂和蛋白質，有利細菌形成細胞膜，鎖住營養和水分。而收銀機和錢包等有一定溫度，加上部分如魚檔環境潮濕，為細菌提供有利條件繁殖，特別是只需小量營養便可生存的黑根霉菌。他指恒常徹底清潔物件表面，有助減低細胞膜形成，從而防止病毒依附在細菌上。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，細菌與病毒性質不同。如新冠肺染病毒主要透過飛沫傳播，而細菌則多數透過直接或間接接觸傳播。林建議市民接觸鈔票後以梘液洗手即可。

政府專家顧問、香港大學微生物學系教授袁國勇早前提倡，市民應採用電子支付是較安全和清潔的方法，可減低病毒交叉感染的機會。衞生防護中心則建議市民接觸錢幣後，切勿接觸眼、口、鼻及盡早洗手。