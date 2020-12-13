新冠疫苗採購量足夠全港人口　張建宗：目標明年為大部分市民接種

本港新冠肺炎疫情嚴重，港府日前公布採購新冠肺炎疫苗的工作進展。政務司司長張建宗今(13日)發表網誌，指已經與不同疫苗製造商簽訂採購協議，相信疫苗採購量已足夠覆蓋全港人口，而政府目標是在2021年內，為大部分香港市民提供疫苗，並透過由政府主導的疫苗注射計劃，讓市民以自願形式免費接種。他又稱，收緊社交距離措施或需持續一段時間，政府會研究進一步支援受重創的行業，尤其是被勒令停業的處所，會盡快公布有關詳情。

張建宗表示，政府除參與新冠疫苗全球獲取機制外，亦已與科興控股和復星醫藥達成初步協議，分別向香港提供750萬劑量的疫苗，第一批最快可於明年1月到港，在每人接種兩劑的情況下，兩款疫苗的採購量已經足夠覆蓋全港人口。另外，政府亦將購入750萬劑由阿斯利康及牛津大學合作研發的疫苗，預計最快明年第二季尾開始分批抵港。而政府亦已展開緊急立法的工作，加速疫苗註冊程序。

另外，政府自11月中推出「安心出行」流動應用程式，並規定開放營業的餐飲處所及表列處所，必須在當眼位置展示應用程式的二維碼。張建宗指，政府部門會定點巡邏，加強對違規處所的執法，食環署由本月2日至11日期間，巡查餐飲處所達8,229次，期間作出31次口頭警告；當局昨日(12日)亦向3間未有妥善展示載有二維碼海報的餐飲處所負責人，展開檢控程序。