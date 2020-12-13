黎智英再被控違反國安法　子女探監：不敢想像引渡內地受審

官司纏身、因涉嫌欺詐而正在荔枝角收押所還押的壹傳媒黎智英，自本月初被囚禁至今經已第11日，黎智英的女兒今早(13日)7時50分前往探望父親，她指今未有帶同物品予黎智英，因餅乾、花生等一周只有一個配額已用完，另外黎智英長子黎見恩亦在早上近8時到達，二人在內逗留了約一個半小時後，在9時半一同離開。

黎見恩離開時被傳媒問到，黎智英再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，或有機會引渡到內地受審，黎見恩指「唔敢諗呢啲嘢」，又指「無前科可以睇，好難講，希望最壞情況唔好發生。」

他又表示，父親精神很好，形容「比我上次見佢真係開心咗好多。」黎智英兩子女受訪時心情輕鬆，面對傳媒面露笑容。另外，天主教香港教區退休主教陳日君亦在今早約9時20分到場探望黎智英。

黎智英前日(11日)再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，昨(12日)由囚車押送到西九龍法院提訊，期間被鐵鏈纏腰、鎖上手銬。黎早前涉嫌違反《港區國安法》、欺詐或煽動意圖罪，今年8月被捕。黎智英本月2日被正式落案控告欺詐罪，翌日在西九龍法院應訊被拒保釋，即時還押荔枝角收押所。