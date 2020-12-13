東頭邨貴東樓7人確診　居民憂染疫排隊取樣本瓶

疫情繼續在各屋苑爆發，黃大仙東頭邨貴東樓檢出7人確診，涉及4個單位，其中有確診者居住的單位屬「樓上樓下」。政府今早(13日)9時開始向居民派發檢測樣本瓶，有居民感憂慮，一早前來取樣本瓶。該區區議員施德來指，當局安排了2000個檢測樣本瓶，會分別在今、明(14日)兩日向貴東樓600個單位住戶派發，並會在周二(15日)派人收回。

政府今在東頭(二)邨業主立案法團門外派發樣本瓶，一早經已有30多人排隊輪候。居民柯先生指，認為有隱形傳播鏈亦「不出奇」，認為現時政府未有公布確實單位，只知道屬高層單位，難免有所憂慮，但他現時住中層單位，故暫不太擔心。

居於20樓的鄧先生亦指對於大廈有確診個案亦有擔心，為求保障便自行來取樣本瓶，亦有在家中用消毒藥水噴灑門口，他又指現時派發樣本瓶亦已足夠，暫未需要進行強制檢測，他暗示若要強制檢測亦不打算搬離，「搬得去邊，度度都有，睇吓你好唔好彩。」