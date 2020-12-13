強制院舍員工檢測　羅致光：第三輪需每7天檢測1次

政府要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工進行新冠病毒強制檢測，勞工及福利局局長羅致光表示，截至本月11日，合共有37607名員工已經接受強制檢測。為保障院舍員工和住客的健康，羅指，計劃在第三輪強制檢測時規定所有院舍員工必須在每7天內進行一次強制檢測。

羅今（13日）在其網誌表示，明白強制院舍員工檢測會引致同工及各院舍管理層不便，亦由於不少員工是在休班期間進行檢測，所以社會福利署會透過院舍，為參與檢測員工提供每月200港元的特惠津貼。

羅指，後日(15日)展開的第二輪檢測中，除了院舍員工到政府檢測中心或自費到政府認可化驗所做檢測外，當局將允許院舍自行安排政府認可化驗所為其員工進行檢測，但採樣必須由醫護人員或受過訓練人員進行，社署將按實際完成檢測的樣本數目及收費，實報實銷向院舍發還費用，每個樣本檢測連運送及其他開支，資助額上限為240港元。另外，政府正籌備再增設5間社區檢測中心，令全港社區檢測中心增至共19間。

對於業界有聲音指，期望院舍員工可以自行採樣，或是由政府派員為院舍員工採樣。羅解釋指，在前5輪的自願檢測中，有近3分1的員工不願自行參與檢測，不但是缺乏動機，更有不少可能是抗拒接受檢測。為確保達到強制檢測的效果和準確性，自行採樣的方法不可取，而改為由專人進行採樣，以減少可能出現漏網之魚。

他又指，由於目標是希望每七天，為院舍員工進行一次強制檢測，但若持續幾個月時間的重複檢測，加上還有很多不同的群組同時需要檢測，每七天派出近百隊採樣隊到千多間院舍分不同時段採樣，基本上是不可能。

他續指，截至本月10日，共有124名居住在安老院的長者確診，當中有32名確診長者離世。在殘疾人士院舍方面，同一期間內共有82名院友確診，當中並沒有確診院友離世。