民安隊員染疫　於竹篙灣檢疫中心當值

新冠肺炎第4波疫情擴散，確診者遍布不同階層及職業。民眾安全服務處今(13日)公布，1名在竹篙灣檢疫中心當值的民安隊隊員初步確診，他在上周五(11日)感到不適，經初步測試後，於昨日(12日)得知染疫。該名隊員負責於指揮中心接聽熱線電話，無需接觸公眾或檢疫人士，工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，最後一次當值為上周四(10日)。

民安處表示，已向衞生署提供該名隊員近日的當值記錄等資料，以便衞生署安排密切接觸者檢疫。在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名隊員可能有接觸的人士，均獲安排接受病毒檢測。民安處稱，已立即通知當局安排清潔及消毒，並會靈活調派人手，確保竹篙灣檢疫中心的服務不受影響。

民安處強調，隊員於當值前須量度體溫，並穿戴適當的個人防護裝備，該處將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員繼續嚴格遵守相關衞生指引，注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。