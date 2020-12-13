先進製造業中心最快明年落成　科技園：優惠價租予創科企業

政府近年推動本港「再工業化」，但未見顯著成效。科技園表示，正在興建的先進製造業中心將於明年至後年落成，並會以優惠價出租予創科企業。有創科公司指，香港適合做工業，只要地價便宜一些，本港就能做好再工業化。

科技園公司行政總裁黃克強今早(13日)出席電台節目表示，香港90%企業都是服務業，經濟不夠多元化，他希望本港可以再工業化，帶動其他行業發展，又希望將科技及研發變成產品。

黃指，本港土地貴，科技園一直以優惠價出租工業邨、科學園等土地，支援創科企業，而正在興建的先進製造業中心是多層工業大廈，預計明年至後年落成後，同樣以優惠價出租，供高科技產品、高科技流程等企業申請進駐。他稱，政府及生產力促進局都有政策支援本港再工業化，他認為全世界正走向高新科技發展，而非發展低成本工業，希望青年要充實自己。

出席同一節目的三和生物科技執行主席兼首席技術總監嚴惠霖表示，其公司亦在科學園設廠，他認為本港適合做工業，因為本港物流業屬世界第一，只要地價便宜一點，就可以做好再工業化。他稱，雖然內地適合做創科，但其公司的研發部門及生產部門需要緊密合作，即使每年生產數千萬粒芯片亦不需要大廠房，因此無計劃到內地設廠。他指，本港大學的工程學科學生人數不少，但如果本港缺乏相關工種，人才就會流走，因此本港再工業化有助青年尋找更多出路。