預算案全力配備抗疫資源　陳茂波稱支援停業處所非長久之計

財政司司長陳茂波今（13日）在其網誌表示，為應對未來可能出現的變化，編制來年的財政預算案時更須為公共資源的運用釐訂先後緩急，留有彈性。涉及防疫抗疫的資源會全力配備，但認為向暫時關閉或限制營業的處所提供公共資源只是杯水車薪，非長久之計。政府為防疫抗疫配備充足資源，亦須保留財政實力，以應付已知和不時之需。

陳茂波指，明年將會繼續是充滿不確定性的一年。除了本地和環球疫情發展仍存有很大變數外，還有中美關係發展，以至地緣政治等影響。在編制來年的財政預算案時，涉及防疫抗疫的資源會全力配備，令防疫工作取得最大效果，是穩住經濟民生的最關鍵要素，也是恢復與內地通關和國際往還的先決條件。

對於因為防控措施而被政府要求暫時關閉或限制營業的處所，陳認為利用公共資源提供一定支援固然是情理之中，但卻只是杯水車薪，且終非長久之計。最重要的是管控好疫情，讓百業恢復正常營運，市民恢復日常生活。畢竟政府資源有限，自年初疫情至今，亦已推出金額規模屬歷來最大的支援措施，包括在財政預算案和防疫抗疫基金下的三輪支援措施，協助受影響的企業及市民。

陳續指，考慮到疫情往後的發展仍難免起伏，政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需，特別是要在風雲變幻的外圍環境和疲弱的本地經濟情況下，保持香港的金融穩定。政府無意追求財政儲備的不斷累積，會因應整體社會的需要和長遠發展的利益而運用資源。

陳又提到政府採購疫苗的工作，他指政府計劃採購其中2隻不同技術的疫苗，第三家採用另一種技術的疫苗的洽購亦接近落實。政府採購疫苗的目標是在最短時間內、購得最大量的疫苗供市民接種。

不過，全球對於疫苗是求過於供，而且審批過程還未完成，疫苗的供應會是分批到達。隨後接種安排也須按需要和風險分成不同優次群組，分批處理；而市民接種疫苗的速度，以及社會對疫苗的接受程度等，都會影響其對疫情控制的成效。

他又指，接種疫苗雖能預防一旦感染新冠病毒而出現的嚴重症狀，但卻不能完全消除被感染的風險，他呼籲市民明年仍然不能掉以輕心，需要時刻保持警惕，政府會繼續做好管控疫情工作，避免疫情再反彈，對已疲弱不堪的經濟和民生加添壓力。