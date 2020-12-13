發展局擬照搬起動九龍東經驗　推動躍動港島南計劃

政府在《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，借鑑推行近10年的「起動九龍東」計劃之經驗，分別制訂海洋公園重生方案、活化珍寶海鮮舫、提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施等發展目標。發展局局長黃偉綸今日(13日)在網誌表示，未來在推動「躍動港島南」計劃上，發展局將如同「起動九龍東」般，成立由跨專業團隊組成的辦事處，聯同相關政策局及部門，與持份者互動合作，統籌和落實各個項目。

黃指出，2012年成立的起動九龍東辦事處一直推動公眾和不同持份者，共同參與政策的構思、策劃以至推展，以吸納他們的意見、願景等。為加快釋放九龍東的發展潛力，政府已完成重整九龍東2個行動區內現有政府設施的規劃及工程研究，包括搬遷位於九龍灣行動區內的驗車中心、改建觀塘行動區內汽車渡輪碼頭設施等，並已開始搬遷及重整一些現有政府設施，而日後該區的發展將以商業用途為主，同時包括娛樂、休閒等用途，以增添海旁一帶的活力及吸引力。

至於區內一些老化設施的重建方面，黃表示當局將沿用「一地多用」原則，研究重建彩虹道遊樂場及體育館用地的整體規劃和長遠用途，在改善康體設施之餘，結合其他用途，滿足社區的需要。同時，亦會繼續改善九龍東的環境，例如剛剛展開的活化翠屏河、改善臨華街遊樂場等工程，並以九龍東作為試點，推行多項智慧城市的試驗措施。

行人環境方面，辦事處以「易行九龍東」的概念為觀塘、九龍灣和新蒲崗商貿區制定整體行人環境改善框架，包括增加及提升行人設施、結合休憩用地及其他工程項目以改善連繫，並加建行人天橋、擴展行人隧道網絡等。而交通方面的大部分短期交通改善方案亦已經完成，包括提供路旁上落客貨區、改善路口布局等。