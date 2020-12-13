禁聚及口罩令罰款加辣首日　警共發53張告票

港府自上周五(11日)將禁聚令、口罩令等規例的定額罰款「加辣」至5000港元，警方在措施生效首天，就違反禁聚令發出49張定額罰款告票，並就違反口罩令發出4張定額罰款告票。

當局數據顯示，各執法部門包括警方、食物環境衞生署、衞生署，民政事務總署等，就禁止進行超過2人聚集的禁聚令下，上周五共巡查逾2200次，並作出520多次勸喻。警方從中作出49次定額罰款，處分違規人士；當日並沒有新增檢控數字。

口罩令方面，當局於上周五共巡查逾1.6萬次，作出883次勸喻，同時警方作出4次定額罰款；相關禁令當日沒有新增檢控數字。

此外，港府早前勒令關閉防疫規例下的娛樂場所，並實施餐飲業的營業限制措施，直至本月23日。各部門由相關指示的生效起至上周五，在防疫規例下的表列處所，包括遊戲機中心、健身中心、公眾娛樂場所等，各部門共巡查近38萬次，作出逾1,000次勸喻，並作出129次檢控；而食肆、酒吧等餐飲處所共巡查近50萬次，作出逾5,000次勸喻，並作出逾1,000次檢控。