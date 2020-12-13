雙子座流星雨今晚現身　高峰每小時最多30顆

又到見流星許願時間！雙子座流星雨已於本月出現，香港太空館表示，今明(13及14日)兩日為其高峰期，而輻射點會於今晚約7時30分，從東北方升起，最佳的觀賞時間是明日凌晨2時至3時。太空館指，雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多且穩定，因此十分適合目視觀測，市民每小時可能會看到大約20至30顆流星，見到時記得許個願，唱首「流星雨」留下美好回憶！

太空館預測雙子座流星雨高峰期期間，天頂每小時出現率可達到150，屬今年所有流星雨現象中最高，加上不受月光影響，觀測條件達到極佳，惟受制於城市光害等因素，即使在天氣情況良好下，在偏遠地區的觀測人士於高峰期間每小時可能會看到大約20至30顆流星，加上流星不一定出現在輻射點附近，建議市民可選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點進行觀測。

雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3,200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。