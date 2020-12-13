台灣政客批評港府檢控黎智英　本港政界人士：笑死人　

官司纏身的壹傳媒黎智英日前被加控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件押後至明年4月16日再訊，黎申請保䆁被拒，須繼續還押。在台灣，有當地政界人士批評大陸和港府做法侵犯民主、人權、自由。有本港政界人士則反駁，狠批台灣有人想分裂中國，又認為他們急忙為黎智英「哭喪」，變相更加證明黎罪有應得。

在台灣，外交部長吳釗燮回應事件，指本港當局視黎關注台灣總統蔡英文的Twitter為其中一項罪證，認為這是大陸侵犯自由和人權罪行的證據。而民進黨立法委員王定宇則認為，若以其Twitter有12萬人關注、關注蔡英文、美國國務卿蓬佩奧等為入罪理由，做法匪夷所思。他又認為香港不僅已失去一國兩制，連基本的人權、自由、平等、法治等都沒有，呼籲台灣人應聲援香港。

「廿三萬監察」發言人王國興批評台灣有人不自量力，意圖透過施壓影響本港政府和法院依法處理犯罪案件，做法「笑死人」。他指出，有關人士本身亦帶有台獨傾向，與黎「同着一條褲」，均是「為美國而戰」，希望分裂中國，形容他們今次為就黎被檢控而發聲，屬兔死狐悲之舉。

王又指台灣的政界人士急忙為黎智英「哭喪」，變相證明黎「中曬國安法第29條所列嘅罪行」，可以更加100%確認黎是罪有應得。他又批評有關人士經常以民主、人權、自由為藉口，意圖將香港變成美國的殖民地，炮轟他們「夏蟲不可語冰」，難以溝通。