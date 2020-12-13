政Whats噏：油尖旺區會印「追求民主自由」掛曆揮春　疑遭內地扣查

兩個月後就係農曆新年，多個區議會都打算印製揮春、掛曆派畀區內街坊。之不過，繼早前黃大仙區議會因印製「一生平安」揮春惹起爭拗後，油尖旺區議會所印製嘅掛曆、揮春及利是封，亦因為印有「追求民主自由」字句，而畀人質疑該區利用公帑印製宣傳品，表達政治訴求或會引起不安同誤會，最後有關物品更疑似畀內地海關扣查。

呢批節日物品上印咗「招財進寶」嘅合體字，倒轉睇更會出現「追求民主自由」字句。該區區議會豁下嘅節日慶典活動統籌委員會主席李偉峰尋日(12日)喺Facebook貼文，話今年原定加入新嘅構思，包括標示少數族裔節日提示，同發揚漢字中「合體字」精髓，將「招財進寶」同「追求民主自由」融入設計之內。佢哋同承辦商嘅合約定明喺今年11月中送到各議員辦事處，但當時承辦商以「廠房無期」為由，要求喺12月11日前及23日前分兩批送到議員辦事處及指定地點。

之不過，佢話喺呢段時間，唔少藍絲群組將「追求民主自由」一詞妖魔化成「港獨」，並將訊息轉發。佢強調該區民政事務處並未有干預掛曆及揮春等印刷品設計，批評藍絲強行將「追求民主自由」妖魔化只係抹黑行為。點知，到上星期佢哋就收到消息，話呢批物品畀內地海關扣查。

唔單止掛曆被扣查，李偉峰尋日接受本網查詢時話，印有相同設計字句嘅揮春同利是封都懷疑被扣起。佢指上述嘅節日物品都係喺會上經過討論後獲批出撥款印製，其中揮春涉款20至30幾萬港元，原定明年1月到貨，但最近獲告知揮春被扣起，佢哋亦無辦法向承辦商證實原因。

對於有人批評有關設計表達政治訴求同引起不安，李偉峰批評有關意見將中國傳統文化妖魔化，揮春設計已出現1年，本來希望明年可以派發畀街坊，但由於呢啲節日物品都畀內地海關扣起，相信過年都唔能夠派出。