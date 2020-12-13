逾千市民湧大棠賞紅葉　除罩拍照犯聚隨處見

又到賞紅葉時節！漁農自然護理署日前公布最新的紅葉轉紅指數為「C-B」級，代表楓香樹葉顏色由黃色開始轉紅，不少市民趁今日(13日)到大棠楓香林追尋紅葉蹤影。新冠肺炎疫情下的郊區，成為市民消遣好去處，山上遊人絡繹不絕，紅葉當前，部分市民將禁聚令及口罩令拋諸腦後，除下口罩拍照，亦有市民緊抓樹幹借力「擺甫士」，路過的市民驚呼「成個人掛咗上去隨時塌！」

今年疫情似乎未有打亂市民賞楓的雅興，目前紅葉雖仍未至滿路一片紅海盛況，但前往大棠的巴士專線已大排長龍，東網記者沿路徒步上山，粗略估計現場有逾千名市民欣賞紅葉美景，更出現人車爭路。人群不乏行山人士、影相發燒友及單車愛好者等，亦有人扶老攜幼，甚至帶同寵物上山賞楓兼留倩影。市民興起忘形時除下口罩拍照，多於2人聚集的群組隨處可見。沿路有漁護署職員舉起標語，提醒市民戴好口罩，惟暫未見有警員到場巡邏執法。

單車發燒友郭女士今日相約友人踩單車，順道前來欣賞紅葉。她表示，以往會去日本踩單車兼賞楓，認為當地的紅葉更為鮮艷，大棠難以相比，惟今年無法外遊，待有更多紅葉盛放時，或會再來欣賞。她認為今年來大棠賞楓的人比往年多，亦有多個單車團途經，自己則會與4名友人分兩隊同行，避免多人聚集。

連續4年到大棠寫生的黃先生直言，疫情下今年遊人很多，又指搭巴士時太多人而「有啲驚(染疫)」，曾考慮轉移陣地到其他地方畫畫。他指去年來寫生時適逢紅葉盛放，紅葉更為艷麗，而今年則略為遜色。他稱寫生時會盡量企在遠處，又謂「企中間死梗」。由於今日是周日，外傭較閒日多，部分人為求拍照更攀樹，未有愛護樹木的意識，黃先生認為漁護署應豎立告示牌，並附設英語作警告提示。

行山人士黃女士表示對疫情有少許擔心，又指遊人明顯較以往多，自己會戴好口罩，並盡量與友人分開行。但她直言不怕執法人員，認為遊人太多，當局難以向所有人執法。