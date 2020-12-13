環保署去年設航拍機隊　偵破2宗非法填土案

鄉郊違法霸地問題嚴重，多年來執法行動未見成效。環境保護署表示，以往靠人手打擊非法填土工程，執法人員接近案發現場時容易打草驚蛇。該署去年起改用航拍機攝錄違法過程，偵破2宗非法填土案，令違規者入罪。

環保署表示，航拍機隊於去年成立，初期主要協助打擊非法填土工程，並在魚群死亡時協助追蹤污染源頭。環境保護主任黃家榮表示，以往打擊非法填土工程較為困難，因執法人員接近有關地方時遭違規者發現，打草驚蛇後令對方暫停活動。

黃稱，利用航拍機，可從高空遙距監察，能輕易而清晰地攝錄非法填土活動。機隊成立至今，已協助部門偵破2宗非法填土案，令違規者入罪。黃又指，該署調查魚群死亡事件時，以一條5公里長的河流為例，以往需出動3至5人，用上3至5日，才能夠追查到污染源頭，但現時用無人機，只需1名操作員，約1小時即可完成調查。

該署高級環境保護督察李佩珊負責操作航拍機，她指隊員重視搜證，包括留意有沒有推土機在場挖泥推土，以及有沒有泥頭車傾倒建築廢料等。若接報魚群死亡事件時，會沿河道追尋污染源頭，了解污染程度，並向同事提供高空拍攝所得資料，方便他們抽取水樣本。

另外，若遇上油車翻側洩漏化學品，以致污染河道或海水等緊急事故，該署航拍機隊亦會到場傳送實時影像，供控制中心指揮及調配。該署航拍機隊未來會擴大應用範圍，例如監察堆填區運作、應對海上垃圾等。