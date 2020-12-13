市建局重建觀塘市中心　商場料明年4月營業

觀塘市中心重建計劃是市區重建局歷來規模最大的單一項目。市建局行政總監韋志成今(13日)在網誌表示，計劃內重建的商場正在裝修，料明年4月營業；商場內預留舖位供受重建計劃影響的15間小店復業。韋指，期盼重建計劃能順利推進，讓新觀塘展現新面貌，惠及觀塘區數十萬名市民。

韋表示，在涉及裕民坊、康寧道一帶的第2、3發展區工程，項目團隊已追回受疫情影響進度，在上月底完成所有建築工程及法例要求的驗收工作，並取得政府發出的「入伙紙」。他稱，該區的新商場正進行內部裝修、機電系統測試及設施執收，預計明年4月正式營業；商場已預留部分店舖並命名為「裕民里」，供15個受重建影響商戶復業，該批商戶簽署租約後預計明年1月便可收舖，他們曾在涉及裕民大廈一帶的第5發展區違規構築物內經營。至於公共運輸交匯處及小販市集，則會在完成驗收及接管後投入運作。

市建局亦為在裕民坊服務社區多年的經營者供協助，包括為一名曾在裕民坊無牌經營的街頭補鞋匠「福嫂」，申請到固定攤位（工匠）小販牌照，讓她搬遷至康寧道側巷一處空置地方繼續經營。

至於第5發展區內98個違規構築物，市建局於2018年9月向相關佔用人發出特別搬遷方案建議，目前有超過9成的構築物經營者接受方案及將構築物交吉。政府於去年8月已收回該地段的土地及所有業權，並於去年底向該處6個仍未願意遷出違規構築物的佔用人發出法庭傳票，收回其構築物及所佔用的土地，法庭亦於今年10月頒下判決，有關佔用人須交回他們所佔用的構築物。