政Whats噏：連凍結戶口理據都搞錯　梁繼昌未瞓醒瘀爆

棄保潛逃嘅立法會前議員許智峯私人戶口被凍結事件，近日都得到社會廣泛關注。有論壇節目今午（13日）都有討論，之但係屬於同一陣營嘅民主派會計界前議員、本身有律師資格嘅梁繼昌就質疑今次事件警方用《港區國安法》打壓許喎，搞到節目主持人都忍唔住，澄清返警方早前已經表明事件同港區國安法無關。

但喺主持人提點後，梁好似啱啱瞓醒咁，反問「咁警方用咩理由凍結啊？」主持人就講返警方嘅說法畀梁聽，指警方係用懷疑許挪用85萬港元眾籌款項，當中可能涉嫌洗黑錢而指示銀行凍結戶口先啱。而梁聞言就死撐「咁警方都應該講清楚許係欺詐定挪用款項喇」。跌咗落地揦番拃沙，其實佢下次上節目前做多少少功課，就唔使咁瘀喇！

去到論壇後半部分，民主派屯門區議員盧俊宇鬧金融管理局喺凍結戶口方面，冇畀指引銀行跟，搞到銀行無所適從時，梁又同盧唱反調，話其實局方有畀指引㗎，只係最終決定權喺銀行手上，所以銀行有時為咗保守起見，都費事煩凍結咗戶口先。照咁講法，梁係咪曲線認為今次事件只係按慣常手法處理，銀行都只係跟規矩做嘢呢？