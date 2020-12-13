今增95宗確診　41宗屬源頭不明　彩雲邨明麗樓爆疫3單位4人中招

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(13日)新增95宗確診，包括3宗輸入個案、41宗本地源頭不明個案，及51宗相關個案。相關個案中，歌舞群組再添7病例，亞洲博覽館檢疫設施增2人染疫；將軍澳藍田隧道地盤多1人確診。本港累計7,542宗確診。另外，今日新增70多宗初步確診。

居住大廈方面，黃大仙彩雲邨明麗樓有3單位爆疫，共4人確診，其中兩單位在同一層，另一單位屬樓上樓下，確診其中1人屬歌舞群組，其餘為源頭不明，衞生防護中心將到該大廈派發樣本收集瓶。將軍澳唐俊街天晉滙一期的翹子醫務中心(Fecund Medical Centre)，有1名診所助理中招，於本月5日最後上班，本月7日有咳嗽，當局會跟進診所員工及病人。

九龍灣麗晶花園第6座D室再多3人確診，其中1人為早前確診者的緊密接觸者，另新增1個D室單位有2名住戶染疫，該大廈累計6個D室單位出現確診者，該屋苑將需再次進行強制檢測。至於葵盛西邨第8座5樓再多1個單位有住戶確診，共涉及9個單位、15人中招，當局安排進行強制檢測。