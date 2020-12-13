病歷僅留4句遭醫委會斥失責　骨科醫生梁偉揚除牌6個月緩3年

骨科醫生梁偉揚涉嫌於2004年2月，未能於病人同年1月進行骨科掃描報告，察覺其可能患癌症骨轉移，被控專業失德。醫務委員會今日(13日)裁定梁專業失德罪成，自普通科醫生名冊除名6個月，緩刑36個月，並發出警告信。

案情指，42歲的事主在2003年的身體檢查，意外發現盆骨有多個骨肉瘤(Sclerotic lesions)，但梁當時未能鑑別及診斷患者的癌症骨轉移(Bone metastases)，而認為有關骨肉瘤屬良性的骨島。他亦沒有聽從核子醫學專家的建議，進行檢查以排除患癌症骨轉移的可能性，僅在醫療報告中簡單記錄「沒骨痛」、「完成骨科掃描」、「骨肉瘤增大」及「需進行X光檢查」，也沒有即時安排緊急檢查。

研訊小組表示，患者體內出現多個骨肉瘤，其中部份是患者的X光片無法看見的，認為梁不應假設患者體內所有骨肉瘤都是良性骨島。而且，人體內出現多個良性骨島的情況罕見，核子醫學專家的報告亦有指出，患者的骨科掃瞄報告有病情惡化的跡象，小組認為梁有必要提高警覺，作進一步檢查，尤其是鑑別診斷有機會極速惡化的癌症骨轉移。

另外，雖然患者的血液學報告顯示正常，但已是5個月前的數據，梁有必要安排患者再次驗血，掌握最新的情況。同時，梁亦應嘗試尋找患者體內潛在的腫瘤，小組指，醫學界眾所周知，癌症骨轉移男病人的腫瘤通常在肺部、腎部等器官，因此梁應該安排進一步檢查，嘗試找出腫瘤，而非直接排除癌症骨轉移的可能性。

就梁只在患者的醫學紀錄寫下簡單4句，醫委會認為他沒有盡醫生的責任，保持清晰、準確、充足的資料，做法不當。辯方求情時指，梁服務公立醫院多年，且熱心學術及教育活動，也有參與訓練見習醫生，對醫療界有一定貢獻。

研訊小組主席劉允怡教授則表示，梁作供時曾稱，如有多一次機會，仍會作同樣的判斷，反映他不了解個人能力和知識的限制。考慮到梁當時資歷較淺，也是初犯，故醫委會裁定梁專業失德罪成，自普通科醫生名冊除名6個月，緩刑36個月，並發出警告信。