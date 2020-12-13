促美制裁中資銀行及聯繫匯率　梁頌恆被斥金融知識差　涉違國安法

青年新政前議員梁頌恆流亡美國，並計劃尋求政治庇護。他今午（13日）在社交平台發文，稱於華盛頓接受外媒專訪，他指香港的金融系統對於中國來說只是一個提款機，故認為美方實施針對中資銀行使用SWIFT系統及香港聯繫匯率的制裁，對於壓制中國繼續拓展其野心至關重要。有金融界議員及學者均批評梁的金融知識不足，其言論亦很大機會觸犯《港區國安法》，涉嫌勾結外國勢力及危害國家安全。

梁宣布流亡後已公開促請美方制裁中港，他今日在外媒的訪問中進一步表示，希望與當選總統的拜登的顧問會面，以敦促他加大對中國的壓力。他建議阻止中資銀行使用SWIFT(一種全球銀行進行金融交易的網絡），並針對港元與美元掛鈎，試圖迫使中國重返談判桌。

他又指《港區安全法》實施以來，香港自由情況惡化，他自己的言論亦有可能觸犯國安法。他形容每天醒來看着手機屏幕，首先出現的資訊都是「哪個朋友被逮捕、哪個朋友被判入獄。」

金融界議員陳振英直指梁頌恆根本不理解楚聯繫匯率，因香港選擇與哪個國家的貨幣掛鈎是港府自行決定，港府亦可以與其他貨幣掛鈎，聯繫匯率的另一方是參考貨幣，若有國家希望與港幣掛鈎，香港亦不能拒絕，所以並不存在如梁所說的促請美方實施以香港聯繫匯率來制裁中港。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指梁的財經知識需要進修，加上長遠來說，中國希望取消香港與美國的聯繫匯率，梁的所謂制裁建議反而令中國得益。

對於梁形容香港金融制度是中國的提款機，促美方中資銀行使用SWIFT系統，陳偉強指現實上可能香港更需要內地的資金，而國際銀行平台亦是以利益為先，相信國際平台不會因為意識形態不一及梁的言論就禁止中資銀行使用SWIFT。

陳又指梁的言論極大機會違反國安法，涉嫌勾結外國勢力，危害國家安全。陳認為梁既然到美國尋求政治庇護，都應該知道自己可能要面對刑責，「一件污兩件穢」，故已經「豁出去」。

實際上，梁昨日(12日)在網上記者會上表示，已與美國政府官員及國會議員會面，商討香港局勢及對中港的制裁措施等，又期望美國主動提供「救生艇計劃」予1997年後出生及無BNO護照的本港年輕人申請庇護，但他不評估會否因而被控《港區國安法》下的勾結外國勢力罪名。政府方面回應指，警方會依法追究有關人士。