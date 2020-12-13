政Whats噏：4年零動議　遭兩黨友「拋棄」　何俊賢變「終極黑仔王」

第6屆立法會早前延任，踏入今屆會期第5個立法年度，有4位現任議員冇動議過無約束力議員議案。其中，有1位議員提出多達11次申請，但每次抽籤都抽唔中，亦係現時提出過申請嘅議員中，唯一未獲編配編論時段嘅人。到底邊個咁唔好彩做咗「終極黑仔王」？原來就係漁農界議員何俊賢（高佬賢）。更加慘嘅係，佢本來有兩位黨友陪佢做「黑仔王」，但隨住二人延任後先後獲編配時段，變相剩低高佬賢自己一個繼續「黑仔」！

立法會議員有唔少方法監督政府施政，喺大會上提出議員議案辯論公眾關注嘅議題，就係其中之一。之不過，每次大會最多只會處理2項無約束力議員議案，所以事前就要先抽籤，喺眾多申請動議嘅議員中，㨂2個幸運兒。

查實高佬賢自2016年連任後，曾經先後提出11次申請，但一直都唔成功。不過，佢喺原定嘅4年任期中並唔孤單，皆因兩位黨友、同屬新界東嘅葛珮帆（EQ）同陳克勤（克勤），3個人都係未試過成功抽中，所以佢哋之前一齊孭起立法會「黑仔王」嘅頭銜。

之不過，隨住立法會早前延任，EQ同克勤喺10月復會後都順利開齋，獲編配時段提出佢哋各自嘅議員議案，摵甩「黑仔王」呢個名。其中，克勤就提出辯論有關「支援失業及就業不足人士」嘅議題，而EQ就關注「徹底改革通識教育科」。

變成「終極黑仔王」嘅高佬賢就解釋自己並唔係畀黨友「拋棄」，佢話未提出過議員動議嘅議員喺抽籤上有優先權。佢話本身會提出有關業界嘅議案，但EQ就想盡快傾通識科問題，而自己都好關心呢個議題，所以當時讓路畀佢。

不過，依家疫情再復燃，高佬賢就決定押後再提出，話唔希望自己嘅議案得唔到市民關注喎。佢仲叫政府要控制好疫情，否則令立法會再積壓大量議程嘅話，會搞到佢之後提出唔到喎。

唔單止高佬賢，至今都無申請提出動議無約束力議員議案嘅另外3位議員，分別係代表工業界（第一）功能界別嘅立法會主席梁君彥；身兼財務委員會主席嘅保險界陳健波，以及目前最資深議員、地產及建造界石禮謙。