三色桶成效差　垃圾回收率跌　環團斥政府應對無方

港府設置廢物分類回收桶的措施推行多年，其成效卻一直備受質疑。根據2018年的香港固體廢物監察報告，香港都市固體廢物回收率由2017年的32%下跌至30%，距離當局訂下於2022或以前將回收率提升至55%的目標更遠。其中玻璃回收率，2018年僅有15.1千公噸，其循環再造後的出口量亦僅有60公噸。有環保團體直言情況不理想，建議政府在社區增加街站形式的回收點，便利市民回收。

政府早於1998年發表「減少廢物綱要計劃」，提倡把可循環再造物料分開收集，以便回收再造。按照計劃，各政府部門在其管轄範圍內設置收集廢紙、鋁罐及膠樽的回收桶（俗稱「三色桶」），鼓勵市民參與減廢及回收。但根據政府數字，2018年香港的都市固體廢物回收率較2017年下跌2%，其中紙類及塑膠的回收率更分別較2017年的46%及13%下跌至41%及7%，本港廢物回收政策的成效成疑。

環保團體綠色和平項目主任陳可淳表示，不論放置多少三色桶，其成效亦不會及得上在社區增加街站作回收點便利市民。她解釋，很多時候市民未必為意回收物料要「先清潔、後回收」，在街上放置三色桶，反而容易因為有市民棄置未清洗的回收物料，而污染桶內所有回收物。相反，在社區增設回收點、並派人在回收點輔助市民正確回收，有助回收流程較人性化，市民毋須自行到處找三色桶，其成效會較大。她亦指出，為參與回收的市民提供回贈，亦有助提高市民的參與度。

就垃圾回收率下跌問題，陳表示跟大環境的影響有關，例如過去回收的塑膠主要出口到內地，但隨着內地收緊對回收物料的要求，本地回收商未能適應，衍生出回收率下跌的問題，她批評政府並無政策應對。

針對玻璃回收問題，世界綠色組織政策倡議及項目主管黃俊賢表示，本港玻璃回收率要達至7成才合格，就目前情況而言是未如理想。他提到，現時香港尚未強制實施玻璃飲料容器生產者責任制，生產者未必要支付徵費，他認為若有相關法例，本港玻璃回收率會有改善。他舉例指，日本和南韓同樣有生產者責任制，前者於1997年才推行玻璃回收，回收率於2006年已達約95%、而後者於2002年推行玻璃回收，回收率於2006年亦達約70%。黃又指，國際均會將回收的玻璃再造成填海物料及環保磚，預計香港未來若要填海，亦可用上由本地回收玻璃再造而成的填海物料。