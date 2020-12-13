環保園紙漿生產設施2024年始運作　政府被批補鑊太遲

新一份施政報告提到將推出「廢紙收集及回收服務」，及在屯門環保園設立現代化紙漿生產設施，讓本地廢紙回收出路更多元化，但所謂的廢紙回收製漿技術料2021年上半年始招標，紙漿生產設施最遲在2024年或之前才運作。面對廢紙圍城危機，有環團人士批評政府補鑊太遲，遠水不能救近火，即使市民立即減少用紙，但紙皮、包裝紙盒等廢物亦難以避免。

根據環境保護署數字，本港廢物回收系統在2018年共回收近69.4萬公噸紙張，所得廢紙主要出口到內地，只有小量運往其他國家。2017年香港曾因內地未批出廢紙配額而出現廢紙圍城，港府驚覺不能過度依賴出口廢紙，環保署18年急推環保園四幅地供興建本地廢紙回收再造廠，並由Rocsky International Limited（華眾集團）投得，預計於2023年投入運作，惟據知承辦商因利潤問題，決定交回土地予政府。

「綠惜地球」總幹事劉祉鋒坦言本港將會面臨一場大危機，批評政府審批投標工作草率，時隔3年仍未能解決廢紙問題，拖拖拉拉引爆危機，直指環境局在此事責無旁貸。據他了解，回收業界正與內地部門商討能否作特別批准，讓香港將廢紙運往大灣區循環再造，他認為，香港作為中國一部分，不應被限制入口，而港府經常提及大灣區融合，應更主動與內地部門合作推動綠色產業，呼籲政府不要「齋噏」。