警隊本周起向前線警派發第四代通訊機　部份配置隨身攝

警隊於本周開始分階段為前線警員更換第四代通訊機（CC4通訊機），部份型號更配置隨身攝錄機，以加強前線警員的搜證能力，方便日後向法庭提供更全面證據。另外，前線警員日後亦可應付跨區工作，處理大型行動時更靈活調配人手。

警隊為前線警員更換的CC4通訊機有2個型號，其中Motorola ST7500較上一代的通訊機輕巧，只有195克重，電池更耐用，充電個半小時可持續使用19小時，方便應付長時間工作。更重要是全新CC4通訊機有不同功能，如語音查詢功能及新增頻度，警員可直接透過人工智能系統，令整個截停搜查過程更有效率，人員亦可以應付跨區工作及大型行動。

至於另一型號Motorola Si700，配置有隨身攝錄機的設計。警隊一直希望為每名前線軍裝警員提供一部隨身攝，警方今年回覆立法會指，去年有300宗案件曾使用隨身攝，共拍攝427段影片，當中160段是在處理公眾活動期間拍攝，其中有72段曾被用作調查或舉證用途。警方表示，會繼續搜尋新科技及裝備，以提升各人員的專業能力。

警隊「第三代指揮及控制通訊系統」於2004年啟用，至10多年後，因應承辦商停止提供保養，維修合約亦於2020年起屆滿，警隊遂於2016年向立法會申請撥款8.5億港元，將系統升級至第四代，除將前線警員的手提對講機與隨身攝錄機結合，同時具備數碼功能，可接收經總區指揮及控制中心發送的圖片及影片等多媒體資料。

第四代指揮及控制系統亦會更新999報案系統，可自動識別來電者位置，範圍更覆蓋本地固網及流動電話用戶。其餘撥款則用於電腦化計劃，包括興建新的數據中心、設立中央數據管理平台以及更新內部管理系統等。