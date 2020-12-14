幼稚園恐現退學潮　本年首11個月9校停辦

幼稚園退學潮恐再現！本港受新冠肺炎疫情影響近一年，幼稚園恢復面授課堂時間極短，學童9月時一度可重返校園，但亦只限於半天課，及後再受上呼吸道感染及疫情爆發而再度停止面授課堂。有幼稚園校長估計，大部分全日或長全日幼稚園，會出現零星家長為子女退學，轉到半日制上課，因大部分非牟利半日制幼稚園在扣除政府資助後，等同免學費。業界恐在疫情成常態下，更多幼稚園再出現退學潮，造成幼稚園經營困難。根據教育局數字，由本年初至上月底，共收到9間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的確認停辦通知。

本港今年初爆發新冠肺炎疫情，全港學校停課，幼稚園及幼兒中心的預備班（N班）成學生退學的重災區。其後9月疫情緩和，教育局當時批准學校恢復半天面授課堂，惟仍未有計劃上全天課，令不少人失望，及後更因應疫情再次爆發已全面停止面授課堂。

在幼稚園教育計劃下，大部分非牟利日制幼稚園在扣除資助後，均不用交學費，但部分全日制及長全日制在扣除資助後，家長仍需交學費。幼稚園協會會長唐少勳估計，大部分全日制或長全日制幼稚園可能會出現零星家長為子女轉到半日制學校的情況。唐續指，孩子上半天課後，家長或要安排他人幫助照顧，故家長亦有額外支出，因此為節省開支，會為子女轉到半日制幼稚園；甚或家長面臨失業情況，索性自行照顧，而安排上全日班的子女退學。

小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）校長文燕珊表示，聽聞有2、3間行長全日及全日制的幼稚園，有家長為子女轉到半日制幼稚園就讀，令全日制的幼稚園流失學生。文認為，全日制幼稚園可顧及不同家長的需要，而政府給予半日制幼稚園及全日制幼稚園的資助比例為1比1.6，但實際上全日制的課時比半日制長，使用的資源比例實際是2比1，認為政府沒有體諒他們的需要。她又指，現時半天內要兼顧學生學習及進行其他活動，教師團隊就要將活動結合，在講故事期間，學生亦須配合做體能活動。

疫情下，家長為子女暫時退學或選擇其他學習方法，令幼稚園出現收生及財政困難，加上購買防疫用品、加強清潔等有持續性支出。若疫情持續，她期望政府將津貼改為恒常，她又建議若當局若能向幼稚園直接提供物資例如小童口罩，「相信是一個很好的幫助」。

另外，教育局早前指會在明年完成檢討幼稚園教師的薪級表，業界多年來一直爭取成立。文解釋指，設立幼師薪級表可令年資淺的教師維持其穩定性，不會因比較不同機構的薪酬待遇而選擇「跳槽」。對一些資深幼師而言，由於沒有薪級表，一旦「跳槽」，其他學校未必承認其教學年資，年資可能要重新計算。