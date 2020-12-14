東方日報A1：每月4萬噸廢紙圍城　環保災難全民埋單

第4波疫情愈發嚴峻之際，本港更需面對廢紙圍城的環境衞生隱憂。內地早在3年前開始收緊回收政策，但港府懶懶閒，直至下月起內地將實施全面禁止廢紙進口，港府仍未有定案。現時全港逾九成廢紙由內地接收，有出口商坦言轉運到東南亞令成本倍增，或會停收廢紙，最快下周實施，依賴賣紙皮維生的拾荒者亦生計不保。環保團體批評政府現時的資助只為回收業界「吊鹽水」，促請政府盡快與內地商討開放特別配額，否則廢紙圍城定必再臨。有議員斥廢紙會加劇細菌散播風險，同時影響公共衞生，加大本港應對疫情壓力。

現時每月全港廢紙量約4萬噸，接近97%出口至中國，並受制於內地廢紙進口配額及批文，但自明年1月1日起，中國政府將全面禁止廢紙等廢品進口，事實上內地早已逐步收緊廢紙入口，並在2017年年底落實調整和收緊進口廢物管理措施，將未經分揀的廢紙，連同其他24種，俗稱「廿四味」的固體廢物列入《禁止進口固體廢物目錄》。

全面禁止廢紙是意料中事，但港府發現問題至今3年，只是由今年9月起，透過環保署公開招標聘請17個承辦商，以合約期首半年每公斤廢紙不低於7毫的價錢，向進行回收本港各區街角回收店、流動回收車、前線收集者等收集廢紙，並在本地進行篩選、分揀及打包等工序後，把廢紙出口至內地或海外，望提供誘因鼓勵回收，防止棄置。

現距離內地「停收死線」只餘兩周多，處理本港日後廢紙的相關政策仍未出台，影響整條回收業鏈。有出口商批評政府與內地溝通、處理緩慢，「1月1日之後係點，成個業界都唔知。」他表示若內地不願接收，運送東南亞的過程遙遠，增加成本，直言在政府沒有資助出口情況下，揚言未必會再收紙，屆時紙價必有所回落。

現時回收價每斤由8毫至1港元不等，回收商海港（國際）集團有限公司的負責人彭先生指回收因素不穩，估計定價至少下跌兩成，甚至在下星期起停收，現時自己的倉可存放約300噸廢紙，大概可維持2至3星期。元朗有回收店職員陳先生表示，早兩年因內地停收廢紙，「搞到成街廢紙」，政府終須插手。他稱，香港回收發展多年來停滯不前，若非依靠出口內地，本地根本無法應付。有拾荒者直言自己角色被動，若停收廢紙將少一份收入幫補家計，生活開支更加緊絀，或須依靠綜援。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成承認，進口內地廢紙批文在本月20日完結，現時已聯繫東南亞多國如泰國、越南等，最快可在本月20日起開始接收廢紙，回收成本將會較內地貴逾4倍，但他坦言東南亞國家在接收一、兩個月本港廢紙後亦會有一定壓力，因隨多國開始有疫苗供應，疫情緩和後航運業恢復，運輸成本價格回落，歐美廢紙的競爭力回升，本港廢紙質量較遜色，難有出路。

環保觸覺創辦人譚凱邦批評，政府應預示危機多時，但卻漠視情況，坦言以現時本地回收配套，無法符合內地進口要求，加上疫情下，更多人網購就更多廢紙，所以「廢紙圍城」必然發生。綠惜地球環境倡議總監朱漢強批評政府現時資助計劃只為業界「吊鹽水」，撥用公帑不是長遠對策，又斥政府與內地商討多時，仍未就開放特別配額或特別通道予本地廢紙出口商達成協議，認為長遠是送往內地之餘，亦應加快回收廢紙廠落成。立法會環境事務委員會成員柯創盛又指，屆時隨處丟棄廢紙會加劇細菌散播風險，望政府加快處理情況，以免影響公共衞生。

環保署回覆指，一直與國家生態環境部及相關部委保持溝通，了解及掌握最新政策和措施，同時亦會向國家反映本地回收市場情況和回收業界的各種意見，探討為本港資源循環回收方面帶來新機遇，並協助本地廢紙業界開拓其他出口市場。該署首次推出廢紙收集及回收服務，經公開招標後向17個承辦商批出服務合約，每月合共處理約4萬至8萬公噸廢紙。承辦商已於今年9月18日起陸續開展服務，近月出口量平均每日約1,600公噸，每公噸服務費約港幣$580至$600不等。由於承辦商的服務費會以買方紙廠最終接收的廢紙量計算，有關金額仍在整理中。