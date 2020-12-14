東方民調：禁足令漏洞多　憂難截傳播鏈

群組及疫廈愈爆愈多，繼葵盛西邨第8座爆疫後，九龍灣麗晶花園的疫情傳播面更廣，面對空前危機，港府猶在歎慢板，強制檢測不到位，緊急撤離拖拖拉拉，封鎖疫廈仍議而不決，連入境者須到指定酒店隔離也拖到22日才全面實施。有專家及議員批評港府防疫措施後知後覺，推行滯後，往往造成漏網之魚帶疫到社區，疫情恐一波未平一波又起。

港府早前已透露會向爆疫的大廈推禁足令，惟葵盛西邨第8座爆疫多日，港府才通過禁足令法律框架。不過，當局仍未清晰交代執行細節，包括禁足令發出的準則、當爆疫場所非住宅，如何決定禁足範圍及住宿問題、因禁足而無法上班人士可否獲補貼等細節均欠奉。封樓禁足令尚未正式執行，大批疫廈居民早已急急搬走。

繼葵涌葵盛西邨後，多個屋邨及屋苑相繼爆疫，港府更首次將強制檢測法例應於整幢住宅大廈，葵盛西邨、麗晶花園、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣等5個群組須強制檢測，但港府沒有同時啟動禁足令，即未禁止居民在強檢結果出爐前離開住所，港府承認無辦法處理已搬走的漏網之魚，僅呼籲有關居民不要再走動或離開，令強制檢測淪無牙老虎。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府應一早推行禁足令，大批疫廈居民搬走後才推行已太遲。他又指禁足令漏洞多，病毒潛伏期長達14日，最長僅7日的禁足令根本無法完全找到所有隱形病人，憂傳播鏈始終無法截斷。而港府亦欠缺緊急機制，以致未能迅速動員不同部門及隊伍，在出現風險的地方迅速執行隔離措施，控制場面。

聖誕新年將至，不少海外留學生及港人已湧返香港，近日機場入境人數激增，惟港府遲遲才落實指定檢疫酒店措施。議員葛珮帆稱，過去每星期有幾千人回港，批評指定檢疫酒店措施推出時間過慢，斥港府後知後覺，太遲實施有關安排，令抵港人士已滲入社區。