東方民調：港府修例未敢執行　防疫措施不清不楚

第4波疫情一發不可收拾，港府透露將針對爆疫大廈或場所推行禁足令，惟葵盛西邨第8座疫情已失控，大批居民早已聞風搬走，當局亦承認無力監察已搬走居民。相繼有大型屋邨及屋苑大規模爆疫，「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者憂慮疫潮失控，批評港府雖然修例推出禁足令，但遲遲未敢執行，轟措施模棱兩可，不清不楚，受訪者又斥港府推行措施欠當機立斷，導致抗疫未能一擊即中，隱形患者繼續在社區播毒。

行政會議通過引入封樓禁足令應對爆疫，隨時可封鎖爆疫大廈或場所，身處大廈內人士要待所有人均有病毒檢測結果方可離開，禁足期最長7天，港府會為被禁足者提供食物及物資。當大廈或場所被張貼禁足令宣告，法例即時生效，港府會委任公職人員把守，限制人士離開或進入有關場所，並可將他們轉移到指定地方檢測或等候化驗結果。

若禁足地方是住宅大廈，居民只能留在家中，不可走出單位，但不會要求居民戴手環，違反禁足令可被罰款25,000港元及監禁半年。惟港府至今未交代執行細節，亦未在疫廈正式執行。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問361名18歲或以上市民，結果顯示，對於港府遲遲未執行封樓禁足令，葵盛西邨大批居民早已搬離，50%受訪者憂慮隱形患者愈走愈多；37%受訪者斥港府後知後覺應一早推行；10%受訪者批評禁足令嚴重滯後。

葵盛西邨第8座爆疫第10天，港府才撤離5樓爆疫樓層住戶送往檢疫，50%受訪者指恐怕已播毒社區；28%受訪者斥處理方法不嚴謹；19%受訪者轟港府只識亡羊補牢。

相繼有大型屋邨及屋苑大規模爆疫，57%受訪者形容疫潮已失控；21%受訪者無奈指，疫廈居民無所適從；19%受訪者擔心，淪葵盛西邨翻版。

港府推行封樓禁足令，卻遲遲未交代執行細節，39%受訪者斥當局模棱兩可，不清不楚；31%受訪者直指，若無妥善安排，又招民怨；28%批評港府補鑊慢半拍。

大批海外留學生放聖誕假已回港，港府才落實指定檢疫酒店措施，64%受訪者認為，應盡早推行計劃；18%受訪者料難起防疫效果；16%受訪者斥措施姍姍來遲。

香港爆發第4波疫情，港府一年內不斷重複防疫措施，52%受訪者斥當局欠當機立斷，未能一擊即中；33%受訪者歸咎於當局把關不力往往導致群組爆疫擴大；12%受訪者批評政策倒行逆施，左搖右擺。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府無力堵截隱形患者，封樓禁足令嚴重滯後，遲遲未執行；指定酒店檢疫措施亦姍姍來遲，港府把關不力，令群組爆疫不斷擴大。