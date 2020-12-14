Dr.東：打邊爐多菜少肉就健康？蕃茄菇菌高磷高鉀易傷腎要少吃

踏入冬天，不少人會打邊爐暖身，惟部分火鍋常見食材如肉類、貝殼類海鮮易引發高尿酸，蕃茄及菇菌含較多磷或鉀，長期大量食用或引致腎病。有醫生提醒，腎病初期無明顯病徵，至出現疲倦、面色發黃及食欲不振，腎功能可能已衰竭，嚴重者或須終身洗腎或換腎。醫生建議市民年屆40歲應每年接受身體檢查，減少進食高磷及高鉀食品，打邊爐亦要避免飲湯，因磷及鉀均會溶於湯底，加重腎臟負擔。

腎科專科醫生唐國隆指出，腎主要功能是排出體內廢物，當腎功能受損嚴重，身體容易積累過多尿酸或鉀等，不但進一步影響病情，更可能引發痛風症及心臟病等併發症。腎病主要分為五個階段，第一期患者僅出現蛋白尿，腎功能仍維持正常；第二期的排尿毒率下跌到60%至90%，至第五期則僅剩15%。

腎病現時沒有治療方法可逆轉病情，僅能以藥物減慢腎衰退速度，若腎功能跌至約10%，患者便要終身洗腎。洗腎分為兩種方法，包括「洗肚」及「洗血」，前者須每日在家進行，後者則要隔日到洗腎中心治療，每次需時約4小時。唐指，洗腎患者體力大減，影響日常社交甚至工作，換腎後才可回復正常生活。他指全港有約2400人等候換腎，惟遺體腎連同活體腎，「最多嗰年都係得99個」，有患者甚至輪候超過20年，長者亦可能「等到死都未換到腎」。

港人向來熱愛打邊爐，近年藥膳湯底更大行其道，惟唐警告，不少藥材如北杏及杞子等均鉀含量較高，建議患者選用清湯或魚湯，並挑選低鉀低磷的蔬菜，例如冬瓜及菜心等。由於糖尿病是引發腎病的主要原因之一，病患不宜經常打邊爐，至少相隔兩周一次，具體則要視乎實際病情。他又提醒，打邊爐必須徹底煮熟食品，否則或會引致屙嘔，進一步加重腎臟負擔。

他憶述，曾有一名剛從英國返港的年輕人求診，他幼時因腎萎縮而進行切除手術，僅剩下一邊腎，腎功能正常，但返港後「屋企人覺得要幫佢補身」，連續一周、每日三餐大魚大肉，經常進食龍蝦、貝殼類海鮮或火鍋等，導致尿酸過高，並引發痛風症，最終調整飲食習慣，「戒到好清」，配合藥物輔助才能減輕痛楚。

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