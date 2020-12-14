醫管局HA Go手機App推遙距診症　防市民感染新冠肺炎

醫院管理局「HA Go」一站式手機應用程式推出一年，至今約有40萬人下載，更有20萬人註冊為正式會員。在新冠疫情下，醫管局本月開始於應程式推出多項新功能，包括「排隊易」、「藥物領取通知」和「遙距診症」，讓病人減低等候領藥和排隊等候診斷時在醫院感染病毒的風險，可在足不出門的情況下在家中亦可獲得到專業的醫療診斷。

現時公營醫院使用的人次多，輪候診症需時，候診室往往聚集很多人，醫院管理局高級醫療信息經理馮起表示，使用「排隊易」的時候，病人先到醫院的櫃台登記排隊輪候診症，然後在應用程式查閱自己即時排隊的狀況，最後應用程式會顯示病人的應診時間。馮指，「排隊易」有助減少病人在候診室聚集，減低感染病毒的機會，適用於部份候診室掛有大電視屏幕的醫院，如伊利沙伯醫院和聯合醫院，明年將擴展至所有公立醫院。

另外，病人以往需要花費大量時間等候配藥，由交低藥單到藥房領取，每時每刻都要留意輪候號碼。醫管局總行政經理(醫療信息) 彭育華指，「藥物領取通知」的功能可以減省病人等候領藥的時間，因為病人在交下藥單後可離開藥房，無需排隊等候領藥。當藥物準備好時，病人會在應用程式收到領藥的通知，減低在排隊時感染的風險，並於本月17日起啟用。

至於「遙距診症」功能，彭指可以解決病人親身到醫院覆診的不便，因為病人只要在應用程式預約視像覆診，到覆診當天，護士先替病人核對身份，然後會發出訊息提醒病人可以進行視像覆診。最後，有護士為病人提供相應的跟進。彭又指，會在明年年初推出「遙距診症」先導計劃，伊利沙伯醫院和將軍澳醫院會率先推出。