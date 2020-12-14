3款港府擬購疫苗各有優缺　許樹昌：最少接種2劑同廠疫苗

疫苗是遏制新冠肺炎疫情的關鍵，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(14日)在電台節目表示，內地復星醫藥即將供港的100萬劑疫苗，雖然與美國「輝瑞」共同研發，但並非直接生產，該疫苗亦暫時未有第三期臨床數據。至於香港即將採購的3款疫苗，分別採用滅活、核酸及腺病毒載體的技術，市民需最少接種兩劑同品牌疫苗，許指出，3種技術各有優缺，要待所有疫苗都有第三期臨床數據，才能找出最理想疫苗。

由於新冠疫情正影響全球，藥廠觀察患者副作用的時期較短，未必能完整觀察疫苗可能帶來的罕見長遠副作用。許建議市民接種前，可衡量疫苗帶來的保護及潛在副作用再下決定。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，昨日(13日)新增的確診個案中，源頭不明病例佔接近一半，顯示社區仍有不少隱形傳播鏈，情況令人憂慮，呼籲市民應盡量減少外出，或進行朋友及家庭聚會，即使外出亦應盡量記錄行程，如確診亦應如實交代行蹤，以便當局追蹤，同時亦要留意家中的喉管有否滲漏。

曾續指，暫時未聽到新冠病毒再有變種，但比起上一波疫情，第4波有不少病情危重的患者都較為年輕，他提醒年輕人不要誤以為病毒只會對年長或長期病患者有較大影響，如有病徵應及早檢測。