彩雲(二)邨明麗樓爆疫　居民輪候領檢測樣本瓶

歌舞群組播毒全港，黃大仙彩雲(二)邨明麗樓昨日(13日)有4人確診新冠肺炎，有確診者與早前爆疫的歌舞群組有關。大廈今日(14日)早上有人派發樣本瓶，供居民做新冠病毒檢測。居民稱看新聞知道大廈爆疫，又指大廈確診樓層上下相連，擔心病毒在大廈內擴散。

明麗樓昨日確診的4名患者，涉及該大廈3個單位，其中2個單位位於同一層，其樓上同一單位亦都爆疫。3個單位中有其中1個的確診人士屬歌舞群組，其餘2個單位的確診者則源頭不明。衞生署衞生防護中心計劃到該大廈派發樣本瓶供居民做檢測。

今早約10時，該大廈的物業管理處貼出通告，指今日早上10時至下午6時，會於大廈的正門派發樣本瓶，居民可憑租約、租卡或垃圾袋領取卡索取。通告又指，居民可於明日(15日)早上6時至早上11時，將樣本瓶交回至該大廈大堂保安崗位旁的收集箱。當區區議員沈運華表示，該大廈有750戶 預計會派發共2200個瓶本瓶，今早準備了1500個，餘下的下午送到。現場所見，有穿藍色保護衣的物管處人員負責派樽，但該大廈未見有人加強清潔。

居民黃先生表示，昨日看新聞才知道該大廈有4宗確診個案，他擔心衞生署來派樽時會有很多人聚集索取，增加感染風險，所以已自行到其他地方索取樣本瓶，雖然大廈出現確診個案，但他稱仍會每日落街買餸。

居民王先生批評，政府對該大廈的確診個案所發布的資訊不透明，他指大廈內確診樓層是上下相連，擔心會有傳播，出入大廈會戴好口罩，注意個人衞生。

居民吳女士則指， 該大廈於數日前剛清洗過樓層，她在家裏會做好衞生清潔，減少落街次數，避免與街坊在樓下聊天。